На границе Германии и Польши застряли 44 украинца

Польша запретила въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Теперь автобус с украинцами Кельн-Киев застрял на границе.

На немецко-польской границе застряли 44 украинца, которые направлялись домой. Теперь вопрос пытается решить посольство Украины в Германии. Об этом заявил посол Андрей Мельник, передает Укринформ в понедельник, 16 марта.

"Дипмиссией инициирован вопрос о создании польскими властями гуманитарного коридора", - сказал Мельник.

Рейсовый автобус Кельн-Киев компании Eurovoyage на польско-немецкой границе около немецкого города Франкфурт-на-Одере не был пропущен на территорию Польши польскими пограничника из-за введенного в стране запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.

Украинцы обратились за помощью в украинское посольство в Германии сегодня утром. По поручению посла Мельника был немедленно установлен телефонный контакт с водителем и пассажирами автобуса, совместно рассмотрены альтернативные пути возвращения на Родину. К месту, где находятся граждане (120 км от Берлина), сразу же выехал старший дипломат Посольства, который на месте успокоил людей, обеспечил их питьевой водой, предоставил необходимые разъяснения, а также собрал контактные данные 44 человек для обработки вариантов их возвращения домой.

Посол и консулы и далее будут работать в круглосуточном режиме для помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, заверил Мельник, который держит эту и другие чрезвычайные ситуации на личном контроле.

Напомним, что об эвакуации домой просят почти 2 тысячи украинцев. Украинцы не могут выехать из стран пребывания в связи с ограничениями из-за COVID-19. В МИД призвали не покупать никаких билетов до официальных рекомендаций ведомства.

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