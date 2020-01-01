СМИ сообщили о стрельбе в США: погибли пять человек

Стрельба произошла на автозаправке в штате Миссури. Погибли пять человек, включая стрелка. Еще двое ранены.

В США пять человек погибли при стрельбе на автозаправке в Миссури АР (архивное фото)

В городе Спрингфилд в штате Миссури в США в результате стрельба погибли пять человек, включая стрелка. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство Associated Press в понедельник, 16 марта.

Одним из погибших оказался полицейский. Еще два человека, включая сотрудника полиции, получили ранения. Открывший стрельбу, по-видимому, застрелился.

Напомним, что ранее в США байкеры устроили перестрелку на вечеринке. Ссора в частном клубе привела к гибели одного человека, еще семнадцать были госпитализированы.

Также сообщалось, что в Канаде два человека погибли в результате стрельбы в отеле. По сообщениям СМИ, еще два человека госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

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