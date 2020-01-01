США отменили переброску войск в Европу

Пентагон из-за коронавируса прекратил переброску войск на маневры Defender в Европе и отменил четверо смежных учений.

США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник, 16 марта, Европейское командование Вооруженных сил США.

"С 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены", - отмечается в распространенном им письменном уведомлении.

В документе также уточняется, что "связанные с маневрами Defender Europe 20 учения - Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response - проводиться не будут".

Американские военные учения Defender должны были стать самыми крупными в Европе за последние 25 лет.

"Мы рассчитываем, что боевая группа в составе бронетанковой бригады, уже развернутая в Европе, примет участие в стрельбах и иных комбинированных учебных мероприятиях с союзниками в рамках модифицированных учений Allied Spirit. Переброшенные в Европу для участия в других смежных (с маневрами Defender) учениях силы вернутся в Соединенные Штаты", - пояснило Европейское командование.

По его свидетельству, "многие детали", касающиеся американского ротационного и иного военного присутствия в Европе, все еще обсуждаются.

"Как ожидается, будут изменения в графиках развертывания (американских) солдат, уже находящихся в Европе, а также переброски техники, базирующейся в США, и следующей ротации в рамках (миссии на восточном фланге НАТО) Atlantic Resolve", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19. На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.

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