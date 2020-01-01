Финляндия и Швейцария объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Швейцария вводит ряд карантинных мероприятий и вводит контроль на границах. Финляндия закрывает границы и также вводит карантин.

В Финляндии объявили чрезвычайное положение, а также ряд дополнительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом объявила премьер-министр Санна Марин, передает Politico в понедельник, 16 марта.

Финляндия немедленно закрывает свои границы и призывает своих граждан за рубежом вернуться домой. Граждане, которым более 70 лет, должны самоизолироваться на карантин.

Также мероприятия с участием более десяти человек под запретом. Свобода передвижения людей может быть ограничена "из-за серьезной угрозы жизни и здоровью". Посещение больниц и домов престарелых будет запрещено. Работники государственного сектора будут вынуждены работать удаленно.

Школы и университеты также будут закрыты со среды. Детские сады будут открыты.

Новые меры вступят в силу 18 марта и продлятся до 13 апреля.

В свою очередь Швейцария также вводит режим ЧП: до 19 апреля запрещены "все публичные и частные мероприятия", заявило правительство.

"В связи с ускорением распространения коронавируса Федеральный совет усиливает меры, направленные на защиту населения. Он квалифицирует нынешнее положение в Швейцарии как "чрезвычайную ситуацию", в соответствии с законом об эпидемиях", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что это "позволяет правительству принимать общенациональные меры, то есть идентичные для всех кантонов". Речь идет о "новом этапе". До настоящего времени в Швейцарии в связи с коронавирусом действовало "особое положение", предполагавшее менее широкие права федеральных властей.

"Все магазины, рынки, рестораны, бары, места для представлений и отдыха, такие как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки, будут закрыты", - сообщает Федеральный совет.

Напомним, что ранее в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. В Чехии зафиксировано менее 300 случаев коронавируса, в стране ввели общенациональный карантин.

Также сообщалось, что Израиль просит туристов покинуть страну. Иностранцы не могут продолжать путешествие по стране и должны покинуть ее при первой возможности.

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