Бавария объявила себя зоной бедствия

Такое обновление федеративная земля сделала впервые в истории. Тем не менее, строгие ограничительные меры пока не вводятся.

Впервые в истории федеральная земля Бавария в Германии объявила себя зоной бедствия. Об этом заявил премьер-министр земли Маркус Зедер на пресс-конференции, передает Укринформ в понедельник, 16 марта.

"Ситуация очень серьезная и меняется каждый день, к сожалению, не в лучшую сторону... Речь идет о времени. Поэтому мы объявляем Свободную землю зоной бедствия... Вместе с тем введение комендантского часа пока не планируется", - заявил премьер.

Сейчас в Баварии все школы и детские сады закрыты. С завтрашнего дня все учреждения досуга, включая бары, клубы, кинотеатры, бассейны, парки для животных закрыты. А со среды также закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортивные площадки и игровые площадки.

Будут работать супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и некоторые другие магазины. Ресторанам разрешено работать только с 6 утра до 15:00. Расстояние между посетителями (которых может быть максимум 30 человек) в помещении должно быть не менее 1,5 метра.

Напомним, что ранее в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. В Чехии зафиксировано менее 300 случаев коронавируса, в стране ввели общенациональный карантин.

Также сообщалось, что Израиль просит туристов покинуть страну. Иностранцы не могут продолжать путешествие по стране и должны покинуть ее при первой возможности.

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