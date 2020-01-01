Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бавария объявила себя зоной бедствия

Комментариев: 0
Такое обновление федеративная земля сделала впервые в истории. Тем не менее, строгие ограничительные меры пока не вводятся.
Бавария впервые в истории объявила себя зоной бедствия
Бавария впервые в истории объявила себя зоной бедствия

Впервые в истории федеральная земля Бавария в Германии объявила себя зоной бедствия. Об этом заявил премьер-министр земли Маркус Зедер на пресс-конференции, передает Укринформ в понедельник, 16 марта.

"Ситуация очень серьезная и меняется каждый день, к сожалению, не в лучшую сторону... Речь идет о времени. Поэтому мы объявляем Свободную землю зоной бедствия... Вместе с тем введение комендантского часа пока не планируется", - заявил премьер.

Сейчас в Баварии все школы и детские сады закрыты. С завтрашнего дня все учреждения досуга, включая бары, клубы, кинотеатры, бассейны, парки для животных закрыты. А со среды также закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортивные площадки и игровые площадки.

Будут работать супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и некоторые другие магазины. Ресторанам разрешено работать только с 6 утра до 15:00. Расстояние между посетителями (которых может быть максимум 30 человек) в помещении должно быть не менее 1,5 метра.

Напомним, что ранее в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. В Чехии зафиксировано менее 300 случаев коронавируса, в стране ввели общенациональный карантин.

Также сообщалось, что Израиль просит туристов покинуть страну. Иностранцы не могут продолжать путешествие по стране и должны покинуть ее при первой возможности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, Бавария, Бавария (Мюнхен), Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь