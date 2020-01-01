В Португалии первый человек умер от коронавируса

Марио Вериссимо ранее работал массажистом в португальских футбольных клубах, ему был 81 год.

Первый летальный исход вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Португалии, сообщает португальское радио. Жертвой стал 81-летний Марио Вериссимо. В апреле ему могло бы исполниться 82 года.

A Bola, со ссылкой на министра здравоохранения Португалии Марту Темидо, пишет о том, что Марио был госпитализирован в Лиссабоне и умер в прошедшую субботу. Но официально о смерти Вериссимо от коронавируса сообщили только в понедельник, 16-го марта. Марио Вериссимо ранее работал массажистом в португальских футбольных клубах.

Всего в стране подтвержден 331 случай заражения. Трое пациентов выздоровели, отмечает радио.

Напомним, в 13 регионах Китая больше нет ни одного больного коронавирусом.

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