В Португалии первый человек умер от коронавируса
Первый летальный исход вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Португалии, сообщает португальское радио. Жертвой стал 81-летний Марио Вериссимо. В апреле ему могло бы исполниться 82 года.
A Bola, со ссылкой на министра здравоохранения Португалии Марту Темидо, пишет о том, что Марио был госпитализирован в Лиссабоне и умер в прошедшую субботу. Но официально о смерти Вериссимо от коронавируса сообщили только в понедельник, 16-го марта. Марио Вериссимо ранее работал массажистом в португальских футбольных клубах.
Всего в стране подтвержден 331 случай заражения. Трое пациентов выздоровели, отмечает радио.
Напомним, в 13 регионах Китая больше нет ни одного больного коронавирусом.
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