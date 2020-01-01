Вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе - Трамп

Американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.

Власти США рассчитывают, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США закончится в июле-августе, но может продлиться и дольше. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, как долго продлится в стране вспышка заболевания. "Люди говорят об июле, августе, что-то вроде этого. Может быть и дольше", - ответил президент.

Как добавил глава государства, эти сроки будут верны, если власти "справятся со своей работой и понизят уровень смертности" в стране. "Посмотрим, что произойдет", - заключил Трамп.

Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.

"Что ж, это может быть так", - сказал американский лидер. При этом он связал спад в первую очередь с коронавирусом. "Как только он уйдет, все закончится, и мы разделаемся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", - убежден Трамп.

Ранее США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из-за предосторожности в связи с распространением нового коронавируса.

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