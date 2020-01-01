Канада закрывает границы

Граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

Правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

"Мы закрываем границы, - сказал он. - Мы запрещаем въезд в Канаду негражданам Канады и тем, у кого нет вида на жительство". Премьер уточнил, что граница будет открыта для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. Трюдо при этом подчеркнул, что граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

При этом с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта - в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Также авиакомпаниям будет запрещено перевозить пассажиров, у которых есть первые признаки заболевания, а все, кому разрешен въезд в страну, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.

Напомним, что ранее у жены Джастина Трюдо Софи обнаружили коронавирус. Женщина заболела после визита в Лондон.

Тогда Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию, но продолжил работать дистанционно.

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Трюдо заявил, что у него не выявили коронавирус