Около двух тысяч украинцев просят забрать их из Польши

Украинский дипломат заявил, что польские пограничники пообещали лояльно отнестись к нашим гражданам с просроченной визой.

В Польше уже два украинца заразились коронавирусом

Около двух тысяч украинцев заполнили на сайте нашего посольства в Польше специальный формуляр, где отметили невозможность вернуться домой самостоятельно, сообщил посол Андрей Дещица, пишет Укринформ во вторник, 17 марта.

Отмечается, что украинцы в Польше ожидают организованной эвакуации.

"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - отметил дипломат.

При этом он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

По словам посла, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы.

Также рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому до границы людей будет везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля - поезд Укрзализныци", - отметил посол.

Для этого нужно решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и Министерством инфраструктуры этой страны.

На границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчевая - Краковец и Гребенное - Рава-Русская. Туда прибыли украинские консулы, они помогают нашим гражданам пересечь границу.

Несмотря на то, что эти пункты пропуска являются автомобильными, по соглашению с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

Дещица добавил, что получил от польских пограничных органов заверения, что они лояльно отнесутся к украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.

Напомним, в Польше у двух украинцев выявили коронавирус по состоянию на вторник, 17 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet