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В Москве заочно арестовали экс-нардепа Мосийчука

Комментариев: 2
Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве и объявили в международный розыск.
В Москве заочно арестовали Мосийчука
В Москве заочно арестовали Мосийчука
facebook.com/igor.mosijcuk

В Москве суд заочно выдал санкцию на арест бывшего украинского нардепа Мосийчука, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца и будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Как пояснил на заседании следователь, установить личность нападавшего удалось с помощью портретно-судебной экспертизы. "Украинская сторона запросы о правовой помощи со стороны Следственного комитета оставляет без ответа", - отметил он. Срок следствия продлен до 30 мая.

Адвокат, в свою очередь, попросил суд ограничиться заочным домашним арестом.

В конце прошлого года Россия объявила Мосийчука в международный розыск по обвинению в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

По данным российского следствия, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".

Напомним, в конце прошлого года в России был вынесен приговор экс-нардепу Николаю Рудьковскому. Он признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч.2 ст.360 УК РФ).

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Теги: Россия, суд, арест, Игорь Мосийчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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За_дона_Пэдро!!!    17.03.2020, 11:44
Оценка:  0
За_дона_Пэдро!!!
На охранника Бородача похож больно! ))) Который "Понять и простить!"
Кайдаш    17.03.2020, 11:33
Оценка:  +5
Кайдаш
Отсосут мышебратья....
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