Приднестровье ввело чрезвычайное положение из-за вируса COVID-19

Чрезвычайное положение введено на 19 дней.

Непризнанное государство Приднестровье сегодня, 17 марта, ввело чрезвычайное положение из-за коронавируса. Предполагается, что режим ЧС будет действовать 19 дней. Об этом сообщают местные СМИ.

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Как сообщается, так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения. Режим ЧС начал действовать с полуночи 17 марта.

На территории Приднестровья принимаются обширные меры по борьбе с инфекцией. Иностранцам запретили въезд, за исключением дипломатов и членов международных организаций.

Также на время действия режима ЧС закрываются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театр, кружки и выставки, спортивные и увеселительные заведения, косметологические и парикмахерские салонов, интернет-кафе, рестораны, бары и другие объекты, где возможно массовое скопление людей.

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Напомним, ранее Украина закрыла пункты пропуска на админгранице с Крымом. Административная граница с Крымом будет закрыта до 3 апреля, если власти не примут другое решение.

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