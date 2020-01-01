Борьба с COVID-19: в Китае заявили о наличии восьми вакцин

Ученые проводят оценку возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

Ученые в Китае разработали восемь вакцин от коронавируса COVID-19. Некоторые из них уже показали свою эффективность на животных. Об этом во вторник, 17 марта сообщает ТАСС, со ссылкой на научного сотрудника Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань.

"В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены", – сказала она на брифинге.

По словам Цинь Чуань, тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время проводится оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности. При помощи тестов на животных ученые также выявляют наиболее эффективные против пневмонии лекарственные средства, а также выявляют основные способы передачи коронавируса.

В свою очередь директор департамента науки и техники Минобразования КНР Лэй Чаоцзы рассказал, что Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны.

"Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них", – указал он.

Напомним, еще в феврале посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о наличии вакцины против коронавируса. По его словам, в Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но еще нужны дальнейшие проверки и доработки.

Также сегодня стало известно, что в США начали испытывать на людях вакцину от коронавируса. Американские медицинские чиновники заявляют при этом, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

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