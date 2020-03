Сотни заключенных сбежали из бразильской тюрьмы из-за мер против COVID-19

На свободе могут находиться до тысячи заключенных. Начальство тюрьмы полуоткрытого типа ранее запретило заключенным покидать учреждение в связи с коронавирусом.

В Сан-Паулу в Бразилии сотни заключенных сбежали из четырех тюрем в ночь на вторник, 17 марта, пишет Интерфакс.

Полиции удалось вернуть около 170 заключенных, но до тысячи человек могут все еще находиться сейчас на свободе. Точное число беглецов пока установить не удалось.

Инцидент произошел в тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. В связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учреждения, исходя из опасений, что кто-то может заразиться вирусом на свободе и стать переносчиком. Были также ограничены визиты гостей к заключенным.

Такие меры вызвали недовольство среди заключенных, и несогласные с ограничениями заключенные совершили побег. Отмечается, что только в одном из учреждений, о которых идет речь, содержится порядка 2,8 тыс. заключенных.

BREAKING: More than 1,350 inmates escape from prisons in S~ao Paulo after tensions over coronavirus restrictions; several guards being held hostage - EFE pic.twitter.com/cbibJzaXjk — BNO News (@BNONews) March 17, 2020

Напомним, что ранее в Китае более 200 человек заразились коронавирусом в тюрьме. В тюрьме Жэньчень проверку прошли 2077 человек. В итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников.

Также сообщалось, что из-за коронавируса в тюрьмах Италии вспыхнули бунты: шесть человек погибли. В связи с карантином власти запретили родственникам заключенных проведывать их в тюрьмах, что вызвало масштабные тюремные бунты по всей стране.

