Лекарство от артрита Тоцилизумаб помогает при COVID-19 – СМИ

Итальянские врачи заявляют, что нашли спасение от смертельной пневмонии, которую вызывает коронавирус.

В Италии заявили о том, что нашли лекарство, которое эффективно борется со смертельными осложнениями, которые вызывает коронавирус COVID-19. Речь идет о препарате “Тоцилизумаб“ (Tocilizumab), предназначенном против ревматоидного артрита. Производством лекарства занимается фармацевтическая компания Roche, пишет итальянское издание La Repubblica.

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Как рассказал врач-инфекционист больницы Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио, итальянские медучреждения начали запрашивать у Итальянского медицинского агентства (AIFA) разрешение на использование данного препарата в качестве лекарства против коронавируса.

По словам Монтесарчио, в минувшие выходные, 14-15 марта, четверым пациентам, которые поступили в его больницу с диагнозом COVID-19, был прописан противоартритный препарат “Тоцилизумаб“. Такое лечение применили после того, как его эффективность была подтверждена в ходе научного эксперимента, протокол которого был одобрен на уровне государства. К настоящему времени в Неаполе уже 11 пациентов получили лечение от коронавируса с помощью указанного препарата, и результаты оказались впечатляющими.

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“Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациенту мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших “Тоцилизумаб“, начиная с субботы, был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии“, – рассказал Монтесарчио.

Другие итальянские госпитали также рапортуют об успешном опыте применения “Тоцилизумаба“. В частности несколько пациентов, которых этим препаратом лечили в больницах Прато и Козенца, уже пошли на поправку. Сейчас эксперимент продолжают и в провинции Апулия.

Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже начали вводить препарат “Тоцилизумаб“, который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь, – сообщил глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

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Другие регионы страны аналогично отмечают стремительное улучшение состояния пациентов, которым давали “Тоцилизумаб“. По имеющейся информации, компания Roche направила в больницы Италии около 600 комплектов препарата.

“Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью “Тоцилизумаба“. Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение“, – пояснил президент Фонда меланомы Паоло Асьерто.

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Как рассказывают медики, использование этого препарата позволяет пациентам с COVID-19 восстановить дыхательную функцию. При этом отмечается, что препарат всё же оказывает симптоматическое лечение, а не борется с самим вирусом.

Препарат действует на осложнение этого вируса, то есть, на воспаление, которое создает COVID-19. Короче говоря, оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности, – поясняют медики.

Важно отметить, что использование “Тоцилизумаба“ в качестве лекарства в борьбе с коронавирусом пока не является официально одобренным. Итальянский медицинский регулятор AIFA еще изучает данный вопрос и пока не дал официальное заключение. По этой причине препарат пока не получил массового применения для лечения пациентов с COVID-19.

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Для справки. “Tocilizumab“, также известный как “Atlizumab“ – это иммуносупрессивный препарат, предназначенный для лечения ревматоидного артрита и системного ювенильного идиопатического артрита (встречается у детей). Данное лекарство нормализует иммунную реакцию и хорошо противостоит патогенезу многих заболеваний, в частности аутоиммунных болезней, множественной миеломы и рака предстательной железы.

Особенно хорошо “Tocilizumab“ себя показывает в лечении умеренной и тяжелой формы ревматоидного артрита. Препарат замедляет развитие заболевания и может улучшить физическую функцию пациентов.

Напомним, в Китае заявили о наличии восьми вакцин, способных бороться с COVID. Сейчас ученые проводят оценку возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

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