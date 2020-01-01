Немецкие ученые ожидают два года пандемии коронавируса

В институте отмечают, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины и количества зараженных.

По прогнозам коронавирус будет длиться еще два года kp.ua

В Германии дали прогноз по коронавирусу и завили, что эпидемия может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами, о чем сообщили в Институте Роберта Коха, пишет DW

Данный институт - немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Глава института Лотар Вайлер отметил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

По его словам, продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу.

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.

По состоянию на вторник в Германии зафиксировано 6012 случаев заболевания, 13 человек умерли.

Ранее власти Китая сделали прогноз по окончанию вспышки коронавируса. Там ситуацию планируют взять под контроль к концу апреля.

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