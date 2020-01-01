COVID-19 обнаружили у сотрудников штаб-квартиры ВОЗ
В Женеве два сотрудника штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заразились коронавирусом. Об этом на брифинге во вторник, 17 марта, заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.
"У двух наших сотрудников подтверждены симптомы заболевания COVID-19. Это произошло на прошлой неделе - в четверг и пятницу", - сказал он.
Он отметил, что оба сотрудника находятся дома, они самоизолировались.
"Наши коллеги в офисе были обследованы, и мы ждем дальнейшей информации", - отметил Линдмайер.
Он напомнил, что в настоящий момент весь персонал штаб-квартиры ВОЗ переведен на работу из дома.
В свою очередь официальный представитель отделения ООН в Женеве Алессандра Веллуччи, выступая на брифинге, напомнила, что ранее заболевание было выявлено у одного из сотрудников ООН, работающего во Дворце Наций.
"Этот человек не контактировал с коллегами после появления симптомов", - сказала она и добавила, что приняты "необходимые меры предосторожности". Большинство сотрудников Отделения ООН переведены на режим работы из дома. Однако "ООН не закрыта, и критически важный персонал находится здесь", - подчеркнула Веллуччи.
Брифинг для журналистов во вторник впервые проводился только по телесвязи из-за распространения коронавируса в Швейцарии.
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