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ВОЗ посоветовала лекарство при коронавирусе

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Всемирная организация здравоохранения призывает отказаться от ибупрофена пораженных коронавирусом.
ВОЗ посоветовала применять парацетамол
ВОЗ посоветовала применять парацетамол
 
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о лекарстве при лечении коронавируса, о чем сообщила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во вторник, 17 марта, пишет Интерфакс.
 
Отмечается, что ВОЗ предупредила заразившихся коронавирусом граждан об опасности использования ибупрофена и содержащих его препаратов для лечения инфекции. 
 
По словам Линдмайер, сейчас проводят исследования возможных рисков смертности от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена. В связи с недостаточностью данных специалисты рекомендуют принимать парацетамол.
 
В то же время, если ибупрофен прописан по медицинским показаниям, от его использования не стоит отказываться, оговорилась пресс-секретарь ВОЗ.
 
Как сообщалось, в США четырем волонтерам ввели новую вакцину против нового типа коронавируса.
 
В то же время в Китае группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй получила разрешение на начало клинических испытаний. Речь идет о применении вакцины от коронавируса.

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Теги: Лекарственные препараты, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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