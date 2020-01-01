ВОЗ посоветовала лекарство при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения призывает отказаться от ибупрофена пораженных коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о лекарстве при лечении коронавируса, о чем сообщила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во вторник, 17 марта, пишет Интерфакс.

Отмечается, что ВОЗ предупредила заразившихся коронавирусом граждан об опасности использования ибупрофена и содержащих его препаратов для лечения инфекции.

По словам Линдмайер, сейчас проводят исследования возможных рисков смертности от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена. В связи с недостаточностью данных специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

В то же время, если ибупрофен прописан по медицинским показаниям, от его использования не стоит отказываться, оговорилась пресс-секретарь ВОЗ.

В то же время в Китае группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй получила разрешение на начало клинических испытаний. Речь идет о применении вакцины от коронавируса.

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