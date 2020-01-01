Китай озвучил результаты испытания лекарства от COVID-19

Уже проверенный препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов.

В Китае ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата Favilavir, борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом, пишет Интерфакс со ссылкой на СМИ КНР.

"Китай завершил клинические исследования Фавилавира - противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов", - сообщает газета Женьмин Жибао в Twitter, ссылаясь на чиновника из министерства науки и технологий КНР.

Препарат производит китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. Его еще называют Фавипиравир (Favipiravir) или Авиган (Avigan). В Японии под такими названиями его производит Fujifilm Holdings для борьбы с гриппом. Японские СМИ ранее сообщали, что Минздрав страны рассматривает возможность лечить пациентов с коронавирусом именно Авиганом.

В настоящее время многие компании начали проверять эффективность уже существующих лекарств для пациентов с коронавирусом, отмечает газета Financial Times. Так, фармацевтические гиганты Sanofi и Regeneron пытаются выяснить, помогает ли препарат от ревматоидного артрита Kevzara в борьбе с воспалительным процессом, сопровождающим коронавирус. В исследовании примут участие около 400 пациентов, тяжело больных коронавирусом.

В то же время Китай и США уже испытывают вакцины против нового типа коронавируса.

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