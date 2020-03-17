Французов заставили писать объяснительные перед выходом из дома

В соседней Испании люди идут на самые нелепые уловки, чтобы в обход запрета погулять на улице.

Правительство Франции обязало своих граждан писать объяснительную перед каждым выходом из дома. Такие меры противодействия распространению коронавируса вступили в силу с полудня 17 марта по местному времени. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на европейские СМИ.

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Сообщается, что перед выходом из дома человек должен заполнить специальную форму (допускается просто на листе бумаги) с указанием причин, вынудивших выйти на улицу, и всё время иметь ее при себе, находясь вне дома. При этом набор причин, допустимых для выхода из дома, ограничен:

поездка на работу, в случаях, когда работать дистанционно невозможно;

поход в магазин за продуктами первой необходимости;

вопросы, связанные с состоянием здоровья;

поездка по важным семейным вопросам (в частности, для помощи родственникам, которые нуждаются в заботе, уход за ребенком);

короткая прогулка в одиночестве вблизи дома, для физических нагрузок или выгула домашних животных.

Тех, кого полиция поймает на улице без такой объяснительной, будут штрафовать на 135 евро.

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Похожие карантинные меры ввели и в соседней Испании, где людям также запретили выходить из дома, кроме как по вышеперечисленным причинам. В связи с этим среди испанцев начала набирать популярность новая услуга – аренда собак. Люди, не имеющие домашних животных, могут взять на время пса, чтобы выгуливать его и тем самым иметь оправдание перед полицией о причинах выхода из дома.

Впрочем, иногда дело доходит и до совсем уж анкекдотичных ситуаций. Так, испанская полиция опубликовала в Twitter видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке. Подъехавшим к нему полицейским испанец указал на “пса“ в качестве причины прогулки.

Напомним, в Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина. Предприниматели требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.

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