Французов заставили писать объяснительные перед выходом из дома
Правительство Франции обязало своих граждан писать объяснительную перед каждым выходом из дома. Такие меры противодействия распространению коронавируса вступили в силу с полудня 17 марта по местному времени. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на европейские СМИ.
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Сообщается, что перед выходом из дома человек должен заполнить специальную форму (допускается просто на листе бумаги) с указанием причин, вынудивших выйти на улицу, и всё время иметь ее при себе, находясь вне дома. При этом набор причин, допустимых для выхода из дома, ограничен:
- поездка на работу, в случаях, когда работать дистанционно невозможно;
- поход в магазин за продуктами первой необходимости;
- вопросы, связанные с состоянием здоровья;
- поездка по важным семейным вопросам (в частности, для помощи родственникам, которые нуждаются в заботе, уход за ребенком);
- короткая прогулка в одиночестве вблизи дома, для физических нагрузок или выгула домашних животных.
Тех, кого полиция поймает на улице без такой объяснительной, будут штрафовать на 135 евро.
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Похожие карантинные меры ввели и в соседней Испании, где людям также запретили выходить из дома, кроме как по вышеперечисленным причинам. В связи с этим среди испанцев начала набирать популярность новая услуга – аренда собак. Люди, не имеющие домашних животных, могут взять на время пса, чтобы выгуливать его и тем самым иметь оправдание перед полицией о причинах выхода из дома.
Впрочем, иногда дело доходит и до совсем уж анкекдотичных ситуаций. Так, испанская полиция опубликовала в Twitter видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке. Подъехавшим к нему полицейским испанец указал на “пса“ в качестве причины прогулки.
Напомним, в Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина. Предприниматели требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.
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