Последняя страна НАТО проголосовала за членство Северной Македонии

На фотографии видно, что в зале из-за пандемии COVID-19 присутствовали только 5 членов Сената и работники органа.

Испания проголосовала не смотря на жесткие меры twitter.com/Senadoesp

Последняя страна НАТО Испания одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс, решение принял Сенат несмотря на пандемию коронавируса и чрезвычайные меры, говорится на сайте органа.

Сенаторы голосовали дистанционно в соответствии с экстренными мерами в связи с коронавирусом.

В сессионном зале присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. Законодатели приняли решение 243 голосами "за", 21 воздержался.

Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия целом длилась 2,5 минуты.

Год назад представитель Македонии и послы 29 государств НАТО подписали протокол о вступлении этой страны в Альянс.

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