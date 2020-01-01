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Последняя страна НАТО проголосовала за членство Северной Македонии

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На фотографии видно, что в зале из-за пандемии COVID-19 присутствовали только 5 членов Сената и работники органа.
Испания проголосовала не смотря на жесткие меры
Испания проголосовала не смотря на жесткие меры
twitter.com/Senadoesp
 
Последняя страна НАТО Испания одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс, решение принял Сенат несмотря на пандемию коронавируса и чрезвычайные меры, говорится на сайте органа.
 
Сенаторы голосовали дистанционно в соответствии с экстренными мерами в связи с коронавирусом. 
 
В сессионном зале присутствовали только 5 членов Сената и работники органа. Законодатели приняли решение 243 голосами "за", 21 воздержался.
 
Вопрос одобрения протокола о присоединении Северной Македонии был единственным в повестке дня, а вся сессия целом длилась 2,5 минуты.
 
В начале февралая парламент Северной Македонии одобрил протокол о вступлении в НАТО.
 
Год назад представитель Македонии и послы 29 государств НАТО подписали протокол о вступлении этой страны в Альянс.

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Теги: НАТО, Испания, Македония, сенат
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Источник: korrespondent.net

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