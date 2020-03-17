Стало известно, сколько стоят тесты на коронавирус
Тесты для выявления коронавируса стоят слишком много, считают в ВОЗ, - от 30 до 60 долларов.
В зависимости от страны стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.
"Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании", - сказала она.
Сейчас ВОЗ изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.
В мире коронавирусом заражены уже более 180 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.
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