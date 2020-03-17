Стало известно, сколько стоят тесты на коронавирус

В зависимости от страны стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов. Об этом во вторник, 17 марта, сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.

"Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании", - сказала она.