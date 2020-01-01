Гонконг потерял первенство в рейтинге экономических свобод
Специалисты провели анализ, который показал, что Гонконг уступил место в рейтинге главному конкуренту - Сингапуру.
Американский фонд Heritage Foundation провел исследование, результаты которого показали, что Гонконг впервые за 25 лет потерял титул самой свободной экономики мира, пишет во вторник, 17 марта, ТАСС.
Гонконг уступил в экономическом рейтинге своему давнему конкуренту - Сингапуру.
"Индекс экономической свободы" Гонконга авторы доклада оценили в 89,1 баллов из 100 возможных. Этот показатель понизился на 1,1 п. п. на фоне некоторого ухудшения инвестиционной привлекательности города и начавшейся здесь рецессии после прошлогодних антиправительственных протестов.
Первое место занял Сингапур с показателем 89,4 балла. В тройке лидеров также Новая Зеландия с 84,1 балла. В первую десятку также вошли Австралия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Дания, Канада и Эстония.
США заняли 17-ю строчку рейтинга с показателем 76,6 балла. Россия оказалась на 94 месте с 61 баллом, улучшив позиции на 2,1 п. п.
Материковый Китай авторы доклада поставили на 103-ю позицию (59,5 балла) среди 180 стран и территорий мира, вошедших в исследование.
Последние в списке Куба, Венесуэла и КНДР.
Это ежегодный рейтинг, который составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям.
Учитывается степень экономических и торговых свобод, инвестиционная открытость, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и так далее. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Лихтенштейн и Йемен.
Ранее Корреспондент писал, что жителям Гонконга власти раздадут по 1280 долларов.
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