Гонконг потерял первенство в рейтинге экономических свобод

Специалисты провели анализ, который показал, что Гонконг уступил место в рейтинге главному конкуренту - Сингапуру.

Гонконг потерял первенство в рейтинге впервые за 25 лет Pixabay

Американский фонд Heritage Foundation провел исследование, результаты которого показали, что Гонконг впервые за 25 лет потерял титул самой свободной экономики мира, пишет во вторник, 17 марта, ТАСС.

Гонконг уступил в экономическом рейтинге своему давнему конкуренту - Сингапуру.

"Индекс экономической свободы" Гонконга авторы доклада оценили в 89,1 баллов из 100 возможных. Этот показатель понизился на 1,1 п. п. на фоне некоторого ухудшения инвестиционной привлекательности города и начавшейся здесь рецессии после прошлогодних антиправительственных протестов.

Первое место занял Сингапур с показателем 89,4 балла. В тройке лидеров также Новая Зеландия с 84,1 балла. В первую десятку также вошли Австралия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Дания, Канада и Эстония.

США заняли 17-ю строчку рейтинга с показателем 76,6 балла. Россия оказалась на 94 месте с 61 баллом, улучшив позиции на 2,1 п. п.

Материковый Китай авторы доклада поставили на 103-ю позицию (59,5 балла) среди 180 стран и территорий мира, вошедших в исследование.

Последние в списке Куба, Венесуэла и КНДР.

Это ежегодный рейтинг, который составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям.

Учитывается степень экономических и торговых свобод, инвестиционная открытость, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и так далее. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Лихтенштейн и Йемен.

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