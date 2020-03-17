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В Испании заявили о рекордной сумме на борьбу с COVID-19

Комментариев: 1
Правительство намерено потратить 200 миллиардов евро на преодоление коронавируса в стране.
Педро Санчес выступает в парламенте Испании (архивное фото)
Педро Санчес выступает в парламенте Испании (архивное фото)

В Испании власти решили выделить 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями для страны. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес по итогам заседания правительства, проходившего во вторник, 17 марта в онлайн режиме, передает РИА Новости.

"Мы задействуем 200 миллиардов евро, около 20% нашего ВВП, из которых 117 миллиардов – государственные деньги, остальные – привлеченные частные ресурсы", - сказал Санчес.

Он назвал этот план "самой большой мобилизацией ресурсов в демократической истории страны".

В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 17 марта выявлены 11,2 тысячи случаев заражения. Число жертв составило почти 500 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Мадриде.

Ранее сообщалось, что у супруги премьер-министра Испании диагностировали коронавирус. Ранее парламент Испании приостановил работу. 

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Теги: Испания, деньги, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    17.03.2020, 18:52
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Рекордная сумма - это хорошо!
Но правильная стратегия к этому - ещё лучше!
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