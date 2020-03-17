В Майами со стрельбой закрывают пляжи - соцсети
Полиции США пришлось применить силу и даже открыть огонь из оружия при попытке разогнать толпу на территории пляжа.
Во Флориде, на пляже Майами, полиции пришлось усмирять толпу. Видео происшествия опубликовано очевидцами в Facebook.
"Карантин по Майамски. Закрывают пляжи. Со стрельбой", - сказано в подписи к видео.
На кадрах ролика видно, как усиленные наряды полиции вначале пытаются разговаривать с недовольными людьми, позже возникает потасовка и звучат выстрелы огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Майами разгуливала обнаженная женщина.
Напомним также, что мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города.
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