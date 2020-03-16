Испанцам предлагают собак в аренду: это позволяет обойти карантин
Правительство разрешило испанцам покидать дома только в исключительных ситуациях, в частности, ради выгула собак. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 марта.
Таким образом, 47 миллионов испанцев могут выйти из дома для работы, решения неотложных вопросов и выгула собаки. Некоторые люди начали выходить на длительные прогулки с игрушечными животными.
В частности, полиция опубликовала в Twitter видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке, в то время как к нему подъехал полицейский автомобиль. Людей предупреждают о штрафах, если они будут пытаться обмануть полицию.
Владельцы собак уже предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу широк, но некоторые предлагают в аренду домашних животных за 50 евро. Власти призывают владельцев собак не злоупотреблять.
"Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда.
Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.
Estamos ante una situaci'on MUY GRAVE como para andar por la calle intentando enga~nar a la @policia... NO nos enga~nas y adem'as ser'as sancionado.
Es una cuesti'on de salud p'ublica.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3
Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.
Напомним, что ранее в сети из-за COVID-19 вирусным стало видео с премьером Норвегии. В интернете появилось видео, как Сульберг, забыв об опасности рукопожатий, пытается пожать руку собеседнице. В это время мужчина, стоящий рядом, не позволяет ей этого сделать.
Работа на карантине: опубликованы мемы из соцсетей
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