Испанцам предлагают собак в аренду: это позволяет обойти карантин

В Испании людям запретили покидать дома. Исключениями являются работа, неотложные ситуации и выгул собак.

Правительство разрешило испанцам покидать дома только в исключительных ситуациях, в частности, ради выгула собак. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 марта.

Таким образом, 47 миллионов испанцев могут выйти из дома для работы, решения неотложных вопросов и выгула собаки. Некоторые люди начали выходить на длительные прогулки с игрушечными животными.

В частности, полиция опубликовала в Twitter видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке, в то время как к нему подъехал полицейский автомобиль. Людей предупреждают о штрафах, если они будут пытаться обмануть полицию.

Владельцы собак уже предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу широк, но некоторые предлагают в аренду домашних животных за 50 евро. Власти призывают владельцев собак не злоупотреблять.

"Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situaci'on MUY GRAVE como para andar por la calle intentando enga~nar a la @policia... NO nos enga~nas y adem'as ser'as sancionado.



Es una cuesti'on de salud p'ublica.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Напомним, что ранее в сети из-за COVID-19 вирусным стало видео с премьером Норвегии. В интернете появилось видео, как Сульберг, забыв об опасности рукопожатий, пытается пожать руку собеседнице. В это время мужчина, стоящий рядом, не позволяет ей этого сделать.

Работа на карантине: опубликованы мемы из соцсетей

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