Власти США разошлют американцам чеки

При этом Мнучин не сказал, на какие именно суммы могут рассчитывать налогоплательщики.

В то же время, газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве пишет, что Администрация США просит у Конгресса одобрить комплексный пакет стимулирующих мер в размере около $850 млрд.

Как отмечает издание, пакет призван "наводнить экономику США деньгами" с помощью сокращения налога на зарплату и других механизмов. При этом около $50 млрд будут направлены конкретно на оказание помощи авиационной отрасли.

Отмечается, что во время мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс также принял решение влить серьезные средства в американскую экономику в размере $700 млрд.

Как сообщалось, накануне фондовый рынок США рухнул до минимумов за 33 года второй раз с начала прошлой недели.

15 марта Федрезерв США снизил ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.