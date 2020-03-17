Умер российский писатель Эдуард Лимонов
В Москве скончался знаменитый российский писатель, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.
Писателю было 77 лет.
По информации Mash, Лимонов умер из-за осложнений после двух операций, которые он перенес сегодня. Публициста экстренно госпитализировали два дня назад - 15 марта, прямо из его квартиры в центре Москвы.
"У писателя началось кровотечение - он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике", - говорится в сообщении.
Как сообщал Корреспондент.net, в конце января 2014 года Лимонова задержали на Триумфальной площади в Москве за попытку организовать митинг.
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