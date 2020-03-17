Умер российский писатель Эдуард Лимонов

Знаменитый писатель и политический деятель умер в возрасте 77 лет из-за осложнений после операции.

В Москве скончался знаменитый российский писатель, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Писателю было 77 лет.

По информации Mash, Лимонов умер из-за осложнений после двух операций, которые он перенес сегодня. Публициста экстренно госпитализировали два дня назад - 15 марта, прямо из его квартиры в центре Москвы.

"У писателя началось кровотечение - он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике", - говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце января 2014 года Лимонова задержали на Триумфальной площади в Москве за попытку организовать митинг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet