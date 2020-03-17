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Умер российский писатель Эдуард Лимонов

Комментариев: 3
Знаменитый писатель и политический деятель умер в возрасте 77 лет из-за осложнений после операции.
Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов
inosmi.ru

В Москве скончался знаменитый российский писатель, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Писателю было 77 лет.

По информации Mash, Лимонов умер из-за осложнений после двух операций, которые он перенес сегодня. Публициста экстренно госпитализировали два дня назад - 15 марта, прямо из его квартиры в центре Москвы.

"У писателя началось кровотечение - он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике", - говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце января 2014 года Лимонова задержали на Триумфальной площади в Москве за попытку организовать митинг.

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Теги: Россия, смерть, политик, писатель, Лимонов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Krom14    17.03.2020, 20:58
Оценка:  0
Krom14
Редкое дерьмо- а не человек!
ЗаелоПластинку    17.03.2020, 20:58
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
А я напоминаю, что В рашке есть ботофабрика, где пишут посты против Украины за деньги. Пример: накрутка голосов Антибесом в теме "СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ". Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
shk67    17.03.2020, 20:55
Оценка:  +3
shk67
Земля тебе бетоном! Петух путлеровский.
WTF2wtf    17.03.2020, 20:37
Оценка:  +8
WTF2wtf
"писатель" ... пишите в кавычках.
Упоротый националист-украинофоб, одним из первых агитировавший самых отмороженных россиян ехать воевать против Украины
Колишній-східняк    17.03.2020, 20:35
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Умер максим...
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