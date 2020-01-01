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Лидеры Турции, Франции, ФРГ и Британии провели видеосаммит

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Изначально планировалась, что саммит пройдет в Стамбуле, однако из-за распространения коронавируса было принято решение о видеоконференции.
Стороны обсудили общие возможности в вопросе борьбы с коронавирусом
Стороны обсудили общие возможности в вопросе борьбы с коронавирусом
twitter.com/mevlutcavusoglu

Президент Турции Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 17 марта, провели саммит в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

По его данным, лидеры четырех государств обсудили общие возможности в вопросе борьбы с коронавирусом, пути решения сирийского кризиса, способы оказания гуманитарной помощи Идлибу, тему беженцев, ситуацию в Ливии и отношения между Турцией и Европейским союзом.

Изначально планировалась, что четырехсторонний саммит пройдет в Стамбуле, однако позднее было принято решение провести его в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что у супруги премьер-министра Испании диагностировали коронавирус. Ранее парламент Испании приостановил работу. 

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Теги: вирусы, Британия, Вирус, Турция, Франция, Германия, саммит, ФРГ, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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