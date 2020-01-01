В Италии впервые в Европе испытают на животных вакцины от COVID-19

Если испытания вакцины от компании Takis пройдут успешно, то в скором времени вакцину могут начать тестировать на людях.

В Италии начинаются первые в Европе испытания вакцины от коронавируса

В Италии впервые в Европе начнется тестирование на животных вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство ANSA во вторник, 17 марта.

Вакцину, разработанную компанией Takis, начнут тестировать в течение недели. Ее испытание получило разрешение министерства здравоохранения Италии. Это первые испытания в Европе. После них вакцину могут начать уже тестировать на людях.

Отмечается, что вакцина получена на основании фрагмента генетического материала вируса и предусматривает применение технологии электропорации. Она предполагает небольшой электроразряд после внутримускульного введения для облегчения попадания препарата в молекулы и активизации иммунной системы.

Первые лабораторные испытания указывают на "сильную реакцию иммунной системы", информирует агентство, ссылаясь на разработчиков.

Напомним, что ранее в Китае разрешили испытания первой вакцины от коронавируса. Разрешение властей было выдано группе исследователей во главе с китайским академиком.

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