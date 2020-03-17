Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны состоится 22 апреля.

Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 17 марта.

Датой назначено 22 апреля. На голосование будет вынесен вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

При этом общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки. Российские депутаты приняли поправку в Конституцию, которой отменяются ограничения на количество президентских сроков.

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