Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 17 марта.
Датой назначено 22 апреля. На голосование будет вынесен вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".
При этом общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки. Российские депутаты приняли поправку в Конституцию, которой отменяются ограничения на количество президентских сроков.
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