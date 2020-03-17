Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ

Комментариев: 4
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны состоится 22 апреля.
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию РФ
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 17 марта.

Датой назначено 22 апреля. На голосование будет вынесен вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

При этом общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала отмену ограничений на президентские сроки. Российские депутаты приняли поправку в Конституцию, которой отменяются ограничения на количество президентских сроков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, Конституция, голосование, Владимир Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    17.03.2020, 22:20
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
st2    17.03.2020, 22:13
Оценка:  +2
st2
Вы не против поправок в Конституцию?
- да, не против!
- нет, не против!
WTF2wtf    17.03.2020, 22:31
Оценка:  0
WTF2wtf
Это он в 2005 выступал против любых изменений конституции и заявлял, что она должна быть неприкосновенной на века ... теперь нужно свои президентские сроки "обнулять", все под себя любимого
Колишній-східняк    17.03.2020, 22:08
Оценка:  +3
Колишній-східняк
В самый разгар эпидемии. Но трон и корона важнее.
WTF2wtf    17.03.2020, 22:03
Оценка:  +4
WTF2wtf
Вся возня ради "обнуления" его президентских сроков ... дабы мог до 2036 года единолично царствовать, отморозок упоротый
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь