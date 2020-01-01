COVID-19 выявили во всех странах Европы

Два случая коронавируса зафиксировали в Черногории. До последнего времени она была единственной страной ЕС без инфицированных.

В Черногории 17 марта зафиксировали два случая коронавируса. Таким образом COVID-19 выявлен во всех странах Европы, сообщило информагентство Mina.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович уточнил, что зараженные - это вернувшиеся из-за границы женщины 1948 и 1973 года рождения. На данный момент они госпитализированы.

Напомним, вспышку нового коронавируса зафиксировали в конце 2019 года в Китае.

На сегодняшний день COVID-19 распространился в 130 странах и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По последним данным, в мире заразились свыше 180 тысяч человек, около семи тысяч умерли.

Лидером по распространению COVID-19 в Европе является Италия. За последние сутки в стране скончались 345 человек, а с начала вспышки - 2503. Заражены более 26 тысяч человек.

В Украине зарегистрировали 14 случаев инфицирования, из них два смертельных.

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