Сербия вводит комендантский час для пожилых людей
Чтобы обезопасить население с 18 марта в стране будет запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет.
Сербия вводит комендантский час для людей старше 65 лет в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич.
К вечеру вторника в стране зафиксировали 72 случая заражения новым коронавирусом, введено чрезвычайное положение.
"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня (18 марта) с 10.00 (11.00 по Киеву) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет", - подчеркнул Вучич.
Ранее премьер Сербии Ана Брнабич выразила возмущение недисциплинированностью граждан во время чрезвычайного положения в стране и анонсировала ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации и обязала возвращающихся граждан проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа.
Напомним, в Греции наказали нарушителей карантина. Они получили тюремные сроки до 18 месяцев и денежные штрафы.
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