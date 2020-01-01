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Сербия вводит комендантский час для пожилых людей

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Чтобы обезопасить население с 18 марта в стране будет запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет.
Пожилым жителям Сербии запретят выходить на улицу
Пожилым жителям Сербии запретят выходить на улицу
 
Сербия вводит комендантский час для людей старше 65 лет в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич.
 
К вечеру вторника в стране зафиксировали 72 случая заражения новым коронавирусом, введено чрезвычайное положение.
 
"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня (18 марта) с 10.00 (11.00 по Киеву) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет", - подчеркнул Вучич.
 
Ранее премьер Сербии Ана Брнабич выразила возмущение недисциплинированностью граждан во время чрезвычайного положения в стране и анонсировала ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
 
Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации и обязала возвращающихся граждан проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа.
 
Напомним, в Греции наказали нарушителей карантина. Они получили тюремные сроки до 18 месяцев и денежные штрафы.
 

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Теги: Сербия, запрет, карантин, пожилые люди, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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