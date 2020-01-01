Во всех штатах США зафиксировали коронавирус

Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19. В целом по стране скончались 100 человек.

Коронавирус распространился по всем американским штатам

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис 17 марта сообщил о первом случае заражения коронавирусом в штате. Таким образом COVID-19 зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия.

"Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения", - отметил Джастис в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter.

По информации телеканала CNN , в настоящий момент на территории США зарегистрировано 5359 случаев инфицирования и 100 летальных исходов.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк (1374 человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

Ранее соощалось, что американские власти для поддержания финансовой стабильности в стране решили оказать помощь гражданам наличными . Изучается возможность немедленной рассылки чеков.

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