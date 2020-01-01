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Германия начинает масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру

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Правительство ФРГ выделит 50 миллионов евро для возвращения домой десятков тысяч немцев, которые "застряли" в разных странах.
Чартеры Lufthansa будут вывозить немцев из разных стран
Чартеры Lufthansa будут вывозить немцев из разных стран
 
Правительство ФРГ начинает масштабную эвакуацию немецких граждан из других стран. Об этом во вторник, 17 марта, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью DW.
 
По данными министра, из-за отмены авиарейсов домой не могут вернуться десятки тысяч немцев. Некоторые из них находятся в аэропортах, так как отели закрылись.
 
Только в Египте, по словам главы внешнеполитического ведомства, находятся 35 тысяч немецких туристов, еще до пяти тысяч - в Марокко.
 
"Много туристов сейчас также в Аргентине, на Филлипинах и на Мальдивах", - добавил Маас.
 
Для эвакуации немцев по всему миру Германия арендует чартерные рейсы у авиакомпаний, прежде всего - у Lufthansa.
 
На эти цели выделены 50 миллионов евро. Вместе с немцами будут эвакуированы и члены их семей, которые не являются немецкими гражданами, отметил Маас.
 
В случае наличия места в самолетах, в Германию также вывезут и других граждан Евросоюза. Эвакуация продлится несколько дней.
 
На фоне разрастающейся пандемии нового коронавируса правительство ФРГ предостерегло немцев от поездок за границу.
 
Ранее немецкий актер Ханно Коффлер известный по сериалу Вавилон-Берлин, пожаловался на бездействие немецких властей.
 
Коффлер вместе с другими коллегами из ФРГ находится в Марракеше и начиная с субботы не может вылететь домой.
 
"Пока наших французских, британских и австрийских коллег поддерживают и вывозят их страны, для нас не делается ничего. Мы хотим домой, сейчас", - написал Коффлер в своем Instagram.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Германия, эвакуация, ФРГ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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