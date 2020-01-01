Германия начинает масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру

Правительство ФРГ выделит 50 миллионов евро для возвращения домой десятков тысяч немцев, которые "застряли" в разных странах.

Правительство ФРГ начинает масштабную эвакуацию немецких граждан из других стран. Об этом во вторник, 17 марта, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью DW.

По данными министра, из-за отмены авиарейсов домой не могут вернуться десятки тысяч немцев. Некоторые из них находятся в аэропортах, так как отели закрылись.

Только в Египте, по словам главы внешнеполитического ведомства, находятся 35 тысяч немецких туристов, еще до пяти тысяч - в Марокко.

"Много туристов сейчас также в Аргентине, на Филлипинах и на Мальдивах", - добавил Маас.

Для эвакуации немцев по всему миру Германия арендует чартерные рейсы у авиакомпаний, прежде всего - у Lufthansa.

На эти цели выделены 50 миллионов евро. Вместе с немцами будут эвакуированы и члены их семей, которые не являются немецкими гражданами, отметил Маас.

В случае наличия места в самолетах, в Германию также вывезут и других граждан Евросоюза. Эвакуация продлится несколько дней.

На фоне разрастающейся пандемии нового коронавируса правительство ФРГ предостерегло немцев от поездок за границу.

Ранее немецкий актер Ханно Коффлер известный по сериалу Вавилон-Берлин, пожаловался на бездействие немецких властей.

Коффлер вместе с другими коллегами из ФРГ находится в Марракеше и начиная с субботы не может вылететь домой.

"Пока наших французских, британских и австрийских коллег поддерживают и вывозят их страны, для нас не делается ничего. Мы хотим домой, сейчас", - написал Коффлер в своем Instagram.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet