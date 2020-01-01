Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Китае: за сутки умерли 11 человек

Комментариев: 0
Общее число жертв COVID-19 на территории КНР превысило 3,2 тысячи человек. Число вылечившихся продолжает расти.
В Китае растет число излечившихся от коронавируса
В Китае растет число излечившихся от коронавируса
 
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 894, из них 3 237 пациентов скончались, свыше 69 601 излечились. Об этом 18 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
За последние сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания, умерли 11 человек.
 
Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 8056 человек, 2622 находятся в тяжелом состоянии.
 
Число ввозных случаев заражения COVID-19 достигло 155.

Напомним, вспышку нового коронавируса впервые зафиксировали в Китае в декабре 2019 года.

На сегодняшний день COVID-19 распространился в 130 странах мира и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь