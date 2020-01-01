Коронавирус в Китае: за сутки умерли 11 человек
Общее число жертв COVID-19 на территории КНР превысило 3,2 тысячи человек. Число вылечившихся продолжает расти.
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 894, из них 3 237 пациентов скончались, свыше 69 601 излечились. Об этом 18 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
За последние сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания, умерли 11 человек.
Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 8056 человек, 2622 находятся в тяжелом состоянии.
Число ввозных случаев заражения COVID-19 достигло 155.
Напомним, вспышку нового коронавируса впервые зафиксировали в Китае в декабре 2019 года.
На сегодняшний день COVID-19 распространился в 130 странах мира и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили во всех странах Европы, а также случаи заражения зафиксировали во всех штатах США.
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