Коронавирус в Китае: за сутки умерли 11 человек

Общее число жертв COVID-19 на территории КНР превысило 3,2 тысячи человек. Число вылечившихся продолжает расти.

В Китае растет число излечившихся от коронавируса

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 894, из них 3 237 пациентов скончались, свыше 69 601 излечились. Об этом 18 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки в стране выявили 13 новых случаев заболевания, умерли 11 человек.

Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 8056 человек, 2622 находятся в тяжелом состоянии.

Число ввозных случаев заражения COVID-19 достигло 155.

Напомним, вспышку нового коронавируса впервые зафиксировали в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 распространился в 130 странах мира и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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