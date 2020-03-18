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Трамп обеспечил себе возможность переизбраться - СМИ

Комментариев: 1
Американский лидер набрал достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп 17 марта заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN по итогам первичных выборов в штатах Иллинойс и Флорида.

Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата.
 
Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в Северной Каролине, необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.
 
Праймериз республиканцев, когда представляющий их партию президент переизбирается на второй срок, во многом является формальностью. Тем не менее, Трамп регулярно ездит по штатам и выступает на предвыборных митингах.
 
В отличие от руспубликанцев, демократы выбирают кандидата в президенты в жесткой борьбе. На данный момент в ней лидирует бывший вице-президент США Джо Байден.
 
Напомним, 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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Теги: США, выборы в США, республиканцы, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    18.03.2020, 06:24
Оценка:  +14
СТЕКЛО_МОЙ
Джо победит !!!
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