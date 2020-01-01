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Байден укрепил позиции в предвыборной гонке демократов

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Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса – 861.
Джо Байден упрочил лидерство над Берни Сандерсом
Джо Байден упрочил лидерство над Берни Сандерсом

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на президентских выборах в ноябре текущего года, одерживает уверенную победу на праймериз в нескольких важных штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 18 марта.

Так, во Флориде по результатам подсчета 99% голосов избирателей, за него проголосовали почти 62% против 23% голосов, которые набрал его основной соперник сенатор Берни Сандерс.

В штате Иллинойс Байден также серьезно опережает Сандерса по показателям – 59% против 36% голосов. А в Аризоне Байден лидирует с 42,8% голосов, в то время как у Сандерса – 30%.

По предварительным данным, Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы поддержать 1147 делегатов, а Сандерса – 861.

Накануне Байден одержал победу в штате Вашингтон, неделю назад он обошел Сандерса еще в четырех штатах – Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

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Теги: США, выборы в США, Байден, Джозеф Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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