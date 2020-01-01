ВОЗ оценила вероятность заражения от тел умерших из-за COVID-19

Для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет, утверждает представитель ВОЗ.

Тело умершего от COVID-19 не вызывает заражения

Тела умерших от заражения коронавирусом COVID-19 не несут угрозы заражения для живых людей. Об этом сказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, сообщил накануне ТАСС.

Линдмайер напомнил, что вирус, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем, а не как, например, Эбола.

"Тело само по себе не вызывает заражения", – заверил представитель ВОЗ.

Таким образом, Линдмайер подчеркнул, что для работников похоронных служб угрозы заражения от погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Китае предусмотрели специальные крематории для жертв коронавируса. Также после смерти тела умерших дезинфицируются и помещаются в герметично закрывающиеся пакеты, которые не разрешается вскрывать.

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