Группу украинцев доставят в Киев из Вены

Украинцы из Вены прибудут в Киев в среду, 18 марта, после часа дня. Их доставит авиакомпания Austrian Airlines.

Украинцев доставят в Киев из Вены в среду

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что авиакомпания Austrian Airlines доставит украинцев из Вены в Киев в среду, 18 марта, сообщается в Телеграмм-канале чиновника.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал Криклий.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.

"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.

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