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Группу украинцев доставят в Киев из Вены

Комментариев: 1
Украинцы из Вены прибудут в Киев в среду, 18 марта, после часа дня. Их доставит авиакомпания Austrian Airlines.
Украинцев доставят в Киев из Вены в среду
Украинцев доставят в Киев из Вены в среду
 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что авиакомпания Austrian Airlines доставит украинцев из Вены в Киев в среду, 18 марта, сообщается в Телеграмм-канале чиновника.
 
"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал Криклий.
 
Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.
 
"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.
 
Как сообщалось, в Австрии на горнолыжном курорте коронавирусом заразились сотни туристов. 
 
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба проинформировал, что туроператоров обяжут заняться возвратом украинцев из-за границы. 

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Теги: Австрия, Вена, авиакомпании, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PобинГуд    18.03.2020, 09:58
Оценка:  -9
PобинГуд
Из вены в ректум?Феерично!
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