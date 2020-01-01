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COVID-19: зараженных в мире почти 200 тысяч

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За сутки в мире коронавирус обнаружили у более чем 16 тысяч человек. Также 800 человек скончались.
В мире растет число зараженных коронавирусом
В мире растет число зараженных коронавирусом
global.chinadaily.com.cn

По состоянию на утро среды в мире коронавирусом COVID-19 заразились 198555 человек, выздоровели 81960, скончались 7954. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса 18 марта.

Наибольшее количество больных по-прежнему в Китае (81086 чел.), Италии (31156) и Иране (16169). Также почти 12 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 9 тысяч в Германии, в Южной Корее почти 8,5 тысяч, более 7 тысяч во Франции и почти 6,5 тысяч в США.

Всего за минувшие сутки 16 марта коронавирус выявили еще у 16149 человек, умерли – 800, выздоровели – 2527.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Китае (3241), в Италии (2503), в Иране (988), в Испании (533), во Франции (148), в Южной Корее (84).

Также больше всего людей выздоровели в Китае (69717), в Иране (5389), Италии (2941), Южной Корее (1540), Испании (1041).

Фото: скриншот 
 

Напомним в Украине официально зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Семь случаев накануне были выявлены в Черновицкой и Киевской областях. Среди инфицированных есть дети.

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Теги: вирусы, Вирус, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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