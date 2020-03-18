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В России подскочил курс доллара

Комментариев: 4
На торгах в среду американская валюта подскочила в России до 79 рублей - максимум с 2016 года.

В России на торгах в среду, 18 марта, резко упал курс рубля к доллару и евро.

Как пишет Интерфакс, это произошло на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рисковых активов и падения нефти из-за опасений за состояние мировой экономики.

Так, курс доллара преодолел отметку 79 рубля впервые с 12 февраля 2016 года.

Евро подорожал на 1,1 рубля до 84 рубля. 

Доллар при этом оказался на 2,42 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,69 рубля выше официального курса.

Напомним, 9 марта российский рубль упал на 9,8%, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

Тем временем, официальный курс гривны на этой неделе упал более чем на гривну. Курс доллара в обменниках приблизился к 29 гривнам.

 

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Теги: Россия, курс валют, рубль, курс рубля, курс доллара к рублю, падение рубля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    18.03.2020, 12:06
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
Зyрбаган    18.03.2020, 11:57
Оценка:  -5
Зyрбаган
Главное что у нас доллар по 8 гривен,а не по 30 как можно было подумать.Хехехе!
Колишній-східняк    18.03.2020, 11:52
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Да плевать, сказал куйло. У него всё в твёрдой валюте за бугром.
Хитрый-Лис    18.03.2020, 10:49
Оценка:  +20
Хитрый-Лис
Да похер что там у кацпаетов
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