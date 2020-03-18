В России подскочил курс доллара

На торгах в среду американская валюта подскочила в России до 79 рублей - максимум с 2016 года.

В России на торгах в среду, 18 марта, резко упал курс рубля к доллару и евро.

Как пишет Интерфакс, это произошло на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рисковых активов и падения нефти из-за опасений за состояние мировой экономики.

Так, курс доллара преодолел отметку 79 рубля впервые с 12 февраля 2016 года.

Евро подорожал на 1,1 рубля до 84 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,42 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,69 рубля выше официального курса.

Напомним, 9 марта российский рубль упал на 9,8%, превысив отметку в 75 рублей за доллар.

Тем временем, официальный курс гривны на этой неделе упал более чем на гривну. Курс доллара в обменниках приблизился к 29 гривнам.

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