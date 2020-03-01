Эксперты заявляют об опасности масок при COVID-19
Медицинские специалисты отмечают не только бесполезность масок и перчаток при COVID-19, но также их вред.
Специалисты сферы здравоохранения утверждают, что ношение масок и перчаток не только бесполезная мера профилактики коронавируса, но и может способствовать распространению инфекции, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
Эксперты говорят, что маски дают ложное чувство безопасности. Носящие их не следуют простым рекомендациям: мыть руки перед использованием, убедиться, что маска плотно закрывает лицо, и не трогать ее руками.
Люди часто их поправляют, что повышает риск заражения. Еще специалисты отмечают неэффективность перчаток, если трогать лицо; кроме того, те, кто их надевает, реже моет руки.
Известно, что люди прикасаются к лицу в среднем 20 раз в час.
Коронавирус передается через близкие контакты, попадая на слизистую оболочку носа, глаз и ушей.
Отметим, что на фоне новостей о коронавирусе люди во всем мире стали запасаться масками. В Украине контрабанда масок превысила даже показатель сигаретной контрабанды.
А премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о поставке в украинские больницы 10 млн масок.
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