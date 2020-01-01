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В Новой Зеландии разрешили аборты

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Теперь документ будет передан генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.
В Новой Зеландии легализовали аборты
В Новой Зеландии легализовали аборты
Reuters (архивное фото)

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении проголосовал за принятие законопроекта о легализации абортов. Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald в среду, 18 марта.

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 68 парламентариев, против – 51. Теперь документ будет передан генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.

Законопроект о легализации абортов исключает аборт из Закона о преступлениях Новой Зеландии, а также отменяет необходимость получения одобрения от двух врачей, если женщина желает сделать аборт до 20 недели беременности.

Ранее аборты и однополые браки легализовали в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Это последняя часть Соединенного королевства, где этот закон не действовал.

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Теги: законы, Новая Зеландия, аборт, закон, законопроект, аборты, запрет абортов
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Источник: korrespondent.net

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