В Новой Зеландии разрешили аборты

Теперь документ будет передан генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении проголосовал за принятие законопроекта о легализации абортов. Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald в среду, 18 марта.

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 68 парламентариев, против – 51. Теперь документ будет передан генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.

Законопроект о легализации абортов исключает аборт из Закона о преступлениях Новой Зеландии, а также отменяет необходимость получения одобрения от двух врачей, если женщина желает сделать аборт до 20 недели беременности.

Ранее аборты и однополые браки легализовали в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Это последняя часть Соединенного королевства, где этот закон не действовал.

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