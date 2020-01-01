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В Марокко бушевали два мощных торнадо

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В африканском городе Уэд-Зем пронеслись несколько огромных торнадо, испугавших местных жителей.
 
В центральной части Марокко, 15 марта, в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews. 
 
Проявление непогоды сняли на видео местные жители. О пострадавших и причиненном ущербе очевидцы не сообщили.
 
Марокко - страна в северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря.
 
 
 
 
Напомним также, что в ЮАР пронесся мощный торнадо.
 

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Теги: видео, стихия, Марокко, торнадо, непогода
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Источник: korrespondent.net

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