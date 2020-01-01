В Марокко бушевали два мощных торнадо
В африканском городе Уэд-Зем пронеслись несколько огромных торнадо, испугавших местных жителей.
В центральной части Марокко, 15 марта, в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews.
Проявление непогоды сняли на видео местные жители. О пострадавших и причиненном ущербе очевидцы не сообщили.
Марокко - страна в северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря.
Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в США стали 25 человек.
Напомним также, что в ЮАР пронесся мощный торнадо.
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