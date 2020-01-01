В Марокко бушевали два мощных торнадо

В африканском городе Уэд-Зем пронеслись несколько огромных торнадо, испугавших местных жителей.

В центральной части Марокко, 15 марта, в районе города Уэд-Зем пронеслись несколько мощных торнадо, сообщает Stormnews.

Проявление непогоды сняли на видео местные жители. О пострадавших и причиненном ущербе очевидцы не сообщили.

Марокко - страна в северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря.

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