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Великобритания никогда не признает аннексию Крыма - посол

Комментариев: 8
Великобритания осудила визит Путина в Крым.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Правительство Великобритании не признают и не будет признавать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом британский посол в Украине Мелинда Симмонс написала на своей странице в Twitter.

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Симмонс прокомментировала очередной визит президента России Владимира Путина на аннексированный полуостров. 

"Крым сегодня будет иметь "посетителя" (президента РФ Владимира Путина.). Поэтому именно сейчас важно напомнить всему миру о том, что Россия незаконно аннексировала Крым у Украины шесть лет назад. Великобритания не признает и никогда не признает этот акт беззакония", - написала посол.



Напомним,18 марта - 6-я годовщина аннексии Крыма. 

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Комментариев (8)
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BROKER666    18.03.2020, 13:01
Оценка:  +10
BROKER666
на фото окуркозаменитель чем-то на В. Шукшина похож
Колишній-східняк    18.03.2020, 13:21
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Ну нет, Шукшин был совсем другой.
BROKER666    18.03.2020, 13:29
Оценка:  +5
BROKER666
та не - разрез глаз и форма носа такие же
Колишній-східняк    18.03.2020, 13:43
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ну да ладно. На вкус, на цвет товарища нет .
Колишній-східняк    18.03.2020, 12:50
Оценка:  +13
Колишній-східняк
Путен может туда еще новичка или полония подбросить... Ему это как два пальца об асфальт.
ПродувКротов    18.03.2020, 12:29
Оценка:  +15
ПродувКротов
Двойник путена на фотке совсем не похож. наверное их теперь в Китае делают.
Путин-Xyйло    18.03.2020, 12:36
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Импортозамещение!
ПродувКротов    18.03.2020, 12:40
Оценка:  +15
ПродувКротов
Стопудово
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