Великобритания никогда не признает аннексию Крыма - посол

Великобритания осудила визит Путина в Крым.

Правительство Великобритании не признают и не будет признавать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом британский посол в Украине Мелинда Симмонс написала на своей странице в Twitter.

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Симмонс прокомментировала очередной визит президента России Владимира Путина на аннексированный полуостров.



"Крым сегодня будет иметь "посетителя" (президента РФ Владимира Путина.). Поэтому именно сейчас важно напомнить всему миру о том, что Россия незаконно аннексировала Крым у Украины шесть лет назад. Великобритания не признает и никогда не признает этот акт беззакония", - написала посол.

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