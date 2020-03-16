Заразившейся COVID-19 украинской девушке Бонда отказали в госпитализации
Голливудская актриса украинского происхождения, известная ролью девушки агента 007 Бонда, Ольга Куриленко заявила, что ей, заразившейся коронавирусом, отказали в госпитализации. Об этом знаменитость написала в своем Instagram.
Куриленко сообщила, что подхватила COVID-19 16 марта. 40-летняя актриса в соцсети рассказала своим подписчикам, что она самоизолировалась.
"Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", - написала звезда.
Позже она сделала публикацию, в которой отметила, что ее отказались госпитализировать из-за перегруженности больниц Лондона.
"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала Куриленко.
Также актриса рассказала, что тест ей сделали в госпитале, куда ее доставили на скорой с температурой выше 39.
Cмотрите фотогалерею: Заразившейся COVID-19 украинской девушке Бонда отказали в госпитализации
"Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - отметила Ольга Куриленко.
Она добавила, что неделю ее температура была 38-38,5.
"Сегодня она уменьшилась", - сообщила актриса.
Thank you to everyone who has sent me well wishes, I’m overwhelmed with everyone’s kindness. I wanted to take this opportunity to answer the most common questions that I’ve been asked regarding Coronavirus. Why I’m not in hospital? Because hospitals are full and they are only taking patients that are struggling with life, if I understand correctly. I was told that if I get worse to call an ambulance. Where I got tested? In the hospital when an ambulance took me there after I called because my fever was over 39. How did I get tested? They took a swab from my throat. Where did I get coronavirus? Impossible to know. It could be anywhere. I could have touched a taxi handle and gotten it from there. It’s on surfaces! For a week my temperature was stable 38. Sometimes up to 38.5. Today it’s come down Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов: Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую. Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась #Coronavirus #коронавирусp #StaySafe
Напомним, что в Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом.
Также Korrespondent.net писал, что во всех штатах США зафиксировали коронавирус. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19.
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