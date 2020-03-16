Заразившейся COVID-19 украинской девушке Бонда отказали в госпитализации

Ольга Куриленко рассказала, что она лечится от коронавируса дома. Ни в одну из больниц ее не положили, так как они все просто переполнены.

Голливудская актриса украинского происхождения, известная ролью девушки агента 007 Бонда, Ольга Куриленко заявила, что ей, заразившейся коронавирусом, отказали в госпитализации. Об этом знаменитость написала в своем Instagram.

Куриленко сообщила, что подхватила COVID-19 16 марта. 40-летняя актриса в соцсети рассказала своим подписчикам, что она самоизолировалась.

"Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", - написала звезда.

Позже она сделала публикацию, в которой отметила, что ее отказались госпитализировать из-за перегруженности больниц Лондона.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", - написала Куриленко.

Также актриса рассказала, что тест ей сделали в госпитале, куда ее доставили на скорой с температурой выше 39.

"Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - отметила Ольга Куриленко.

Она добавила, что неделю ее температура была 38-38,5.

"Сегодня она уменьшилась", - сообщила актриса.

Напомним, что в Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом.

Также Korrespondent.net писал, что во всех штатах США зафиксировали коронавирус. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19.

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