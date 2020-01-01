В США прошли испытания усовершенствованной ядерной бомбы

Нынешние испытания стали третьим после испытаний, проведенных в октябре 2015 года и в 2017 году.

В США прошли испытания новейшей ядерной бомбы B61-12 без боезаряда и истребителя F-15E Strike Eagle. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Украинский милитарный портал в среду, 18 марта.

Общий объем затрат на модернизацию B61, как ожидают эксперты, превысит 9,5 млрд долларов.

Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружение и неядерные функции бомбы. Ранее бомбу испытали в 2017 году и октябре 2015-го с условиями, приближенными к реальным.

Усовершенствованная бомба 2020 года имеет важные отличия от предыдущих: новая хвостовая часть от Boeing повышает точность боеприпаса. Также нет необходимости использовать парашютную систему. Самолет-носитель может сбросить B61-12 с большой высоты, после чего бомба будет автономно планировать в сторону цели, корректируя свой полет. Реализованная концепция позволила снизить мощность боезаряда без падения боевых качеств B61.

После 2020-х США планирует развернуть B61-12 на территории Европы в рамках замены предыдущих вариантов тактических бомб.

Ранее Пентагон заявил, что США не будут расширять ядерный арсенал. Соединенные Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем, говорят в ведомстве.

Также Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах. Действия России и Китая фактически вынуждают Америку увеличивать расходы на свой ядерный арсенал, отметил Дональд Трамп.

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