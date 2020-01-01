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Шотландские производители алкоголя стали выпускать антисептики

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Дефицит на дезинфицирующее средство побудил компании, производящие джин и пиво, перейти на выпуск антисептического геля.
Антисептический гель распространяется бесплатно
Антисептический гель распространяется бесплатно

В Шотландии ликероводочный завод Verdant Spirits перепрофилировал производство с джина на дезинфицирующее средство для рук из-за дефицита антисептика. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ВВС.

Владелец Эндрю Макензи узнал ингредиенты, необходимые для производства, на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения. Компания надеется выработать 400 литров антисептического геля, начиная с этой недели.

Однако, он жалуется, что, как производитель алкоголя, он все еще обязан платить пошлину за спирт, используемый при производстве дезинфицирующего средства для рук, однако, надеется, что эта проблема будет решена.

Такое же решение приняла пивоварня BrewDog. В компании заявили, что будут раздавать продукт тем, кто в нем нуждается, бесплатно.

"Чтобы помочь с дефицитом, мы только начали работать над изготовлением дезинфицирующего средства на нашем спиртзаводе в Шотландии", - говорится в сообщении производителя в Instagram.

В пивоварне отметили, что решили сделать все возможное, чтобы попытаться помочь как можно большему количеству людей быть в безопасности.

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Ранее сообщалось, что Louis Vuitton и Dior начали выпускать антисептики. Решение выпускать средства для дезинфекции рук приняла корпорация, владеющая люксовыми брендами.

 

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Теги: алкоголь, производство, Шотландия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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