СССР намеревался использовать космические корабли в военных целях

Предполагалось, что на пяти кораблях типа Восток будут отрабатываться "элементы боевого применения".

В Советском Союзе планировали использовать космические корабли серии Восток "для отработки боевого применения на орбите", однако позже от этих планов отказались. Об этом говорится в записке руководителей оборонно-промышленного комплекса Советского Союза в адрес ЦК КПСС от 26 марта 1964 года, которая опубликована в числе других рассекреченных документов на сайте Роскосмоса.

В частности, в записке говорится, что Комиссия Высшего совета народного хозяйства СССР поддержала предложение создать в 1964-1965 годах пять кораблей типа Восток "для решения задачи выхода человека в космическое пространство с целью определения возможности непосредственного участия его в процессе сборки на орбите".

Также предполагалось, что на этих кораблях будут отрабатываться "элементы боевого применения". Однако, о каком именно оружии идет речь, в документе не уточняется.

В итоге пять кораблей Восток решили готовить только для выходов в открытый космос. В Постановлении ЦК КПСС от 13 апреля 1964 года упоминаний о боевом применении кораблей нет.

Напомним, в декабре 2019 года были созданы космические войска США. Целью нового рода войск была названа защита интересов национальной безопасности США в космосе. В середине января Пентагон показал форму Космических войск США.

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