Китайский суперкомпьютер предскажет распространение COVID-19

Суперустройство способно вычислять 2,57 трлд операций в секунду. В КНР уже провели демонстрацию работы системы.

Суперустройство способно вычислять распространение коронавируса и не только

В Китае специалисты разработали систему, которая будет прогнозировать распространения коронавируса COVID-19, пишет в среду, 18 марта, Xinhua.

Система разработана на основе первого китайского суперкомпьютера Tianhe-1. Он может производить вычисления со скоростью 2,57 трлд операций в секунду.

Tianhe-1 способен просчитать темпы распространения COVID-19 среди населения, а также моделировать профилактические и карантинные меры и их влияние на эпидемическую ситуацию в регионе. Еще компьютер вычислет риски возникновения новых вспышек эпидемии в случае снятия карантинных мер.

В КНР уже провели демонстрацию работы системы на примере модели города Ухань с населением более 11 миллионов человек и 198 общин.

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